Никита Пресняков получил похвалу от именитой бабушки

Певец перепел известный хит.

Никита Пресняков пошел по стопам своих звездных родственников. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова тоже связал свою карьерную судьбу с музыкой. Накануне Никита опубликовал в соцсети отрывок, на котором он исполняет легендарную песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби».

«Вайб вайб вайб», — подписал ролик певец.

Эта версия покорила не только фолловеров Преснякова-младшего, но и его именитую бабушку. Алла Пугачева не удержалась от оценки и оставила в комментариях лаконичное, но емкое «Класс!». Благодарный Никита отправил Примадонне сердечко в ответ. Этот теплый мини-диалог между бабушкой и внуком умилил подписчиков Преснякова — они тут же залайкали их комментарии.

Поклонники тоже восторженно высказались о творчестве Никиты:

«Обожаю эту тему в вашем исполнении… До мурашек… Это магия в чистом виде…», «Никита, твое исполнение этой песни самое лучшее!», «Люблю эту интерпретацию песни», «Как мне нравится».

