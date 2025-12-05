Волочкова рассказала, почему не сможет устроить себе каникулы в Новый год

Балерина Анастасия Волочкова объявила о проведении праздничных концертов для военнослужащих и их семей в Подмосковье. Она отметила высокую занятость и плотный гастрольный график, из-за которого она не сможет полноценно отпраздновать новогодние каникулы.

— Нужно успеть подарить сказку детям и взрослым. Я очень сейчас занята своим гастрольным графиком, поэтому мне крайне тяжело говорить о чем-либо конкретном. Я не могу подставить людей и разбить надежды детей, — призналась звезда.

Она выразила сожаление по поводу короткого периода отдыха россиян, считая двух недель недостаточно для полноценного восстановления, сообщает Общественная Служба Новостей.

Волочкова приняла участие в реалити «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!». Однако выяснилось, что она не знала точного формата шоу до съемок. По ее словам, ей сообщили, что проект называется «Феникс» и подразумевает месяц проживания в закрытом доме с участниками.

При этом депутат Виталий Милонов заявил, что необходимо ввести закон, по которому на телевидении будет запрещено показывать выпившего человека. Дело в том, что некоторые пользуются уязвимым положением алкозависимых гостей, как в случае с балериной.