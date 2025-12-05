Рэпера Icegergert оштрафовали за лозунги АУЕ*

Суд оштрафовал музыкального исполнителя Георгия Гергета, известного под псевдонимом Icegergert, на 2 тыс. рублей.

Как передаёт ТАСС, музыканту выписали штраф за то, что он на концерте выкрикивал лозунги, связанные с запрещённым экстремистским движением АУЕ*.

Артист уже принёс извинения, объяснив свой поступок алкогольным опьянением.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.