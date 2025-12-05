Андрей Разин пригрозил стримингам иском на $300 млн

Продюсер Андрей Разин, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве, намерен подать иск на сумму до 300 миллионов долларов к крупным стриминговым платформам. Поводом послужил их отказ удалить песни покойного солиста группы «Ласковый май Юрия Шатунова. Это следует из письма, направленного агентам по авторским правам, сообщает РИА Новости.

Разин от имени компании LM Media и директор лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев требуют запретить распространение треков Шатунова на таких сервисах, как Apple Music, Spotify, Amazon Music, «ВКонтакте, «Яндекс.Музыка и других. Под ограничение подпадают более трех десятков альбомов и сборников артиста.

В документе утверждается, что Разин обладает правом на товарный знак «Юрий Шатунов, а распространение записей без его разрешения нарушает авторские права. Авторы письма предупреждают, что отказ в ускоренном блокировании контента может привести к убыткам правообладателей в размере от 250 тысяч долларов. В случае невыполнения требований истец готов обратиться в окружной суд Нью-Йорка с иском на сумму до 300,5 миллиона долларов, не включая судебные издержки. В письме подчеркивается, что любое промедление лишь увеличит потенциальную ответственность стриминговых сервисов. При этом добровольное удаление спорных материалов, по мнению отправителей, позволит урегулировать конфликт досудебно.

Против Андрея Разина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с лицензионными выплатами, причитавшимися поэту Сергею Кузнецову — автору песен «Ласкового мая. По версии следствия, продюсер в течение долгого времени использовал поддельный договор для незаконного получения денег как правообладатель. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы. Разин объявлен в федеральный розыск, потерпевшей по делу признана вдова поэта. Как сообщил источник агентства, к уже имеющемуся обвинению может добавиться новый эпизод — также связанный с поддельным договором, но уже с певцом Юрием Шатуновым.