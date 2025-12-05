Бузова обратилась к россиянам

Певица Ольга Бузова обратилась ко всем уставшим россиянам. Как сообщает «КП», во время общения с журналистами на концерте «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ» она призвала не стесняться жаловаться.

Телеведущая заявила, что тем, кому тяжело, не стоит переживать — «тяжело всем». При этом Бузова уверена, что если «немножко пожаловаться», то становится легче.

Сама артистка отмечает, что не собирается жаловаться на плотный график — он ее вдохновляет. Кроме того, Бузовой нравится, как окружающие удивляются ее работоспособности при том, что она спит всего по 3-4 часа.

«Кажется, что люди думают, будто увидят человека в полуобморочном состоянии. Но видят меня всегда в шикарном настроении», — сказала певица.

Напомним, что в ноябре Бузова жаловалась на хроническую усталость. Она заявляла, что не может выспаться и взбодриться по утрам — не помогает ни кофе, ни контрастный душ.