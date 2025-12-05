Разин грозит стримингам иском на $300 млн за отказ удалить песни Шатунова

Продюсер Андрей Разин, заочно обвиняемый в России в мошенничестве, угрожает стриминговым сервисам иском на $300 млн. Он требует удалить песни Юрия Шатунова, заявляя о нарушении своих авторских прав.

Как следует из письма, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, Разин от лица компании LM Media и директор лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев требуют запретить треки артиста на платформах Apple, Spotify, Amazon, «ВКонтакте», «Яндекс» и других. Ограничения должны коснуться более 30 альбомов.

В случае отказа авторы письма готовы обратиться в окружной суд Нью-Йорка с иском, доведя максимальную сумму требований до $300,5 млн, говорится в документе.

Продюсер утверждает, что обладает правом на товарный знак «Юрий Шатунов».

Ранее сообщалось, что бывший водитель продюсера группы дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на общую сумму около 500 млн рублей.

Кроме того, ТАСС информировал, что обвинённый в мошенничестве Разин скрывается от следствия в США.