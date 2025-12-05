Бабкина потеряла все свои бренды в России

Народная артистка России Надежда Бабкина осталась без товарных знаков, которые до этого действовали на территории России. На это обратили внимание журналисты Роспатента.

Согласно ней, певица больше не имеет товарного знака «Надежда Бабкина». Подана заявка на него в ведомство была в 2015 году, в 2016-м была одобрена его регистрация. Уточняется, что в сентябре 2025 года срок товарного знака истек.

Под ним артистка могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Как сообщалось ранее, Надежда Бабкина отказалась от роскоши в Новый год. Артистка призналась, что сама готовит блюда для новогоднего стола. На праздничном столе она предпочитает оливье, сельдь под шубой, запеченное мясо, горячие блюда и десерты.