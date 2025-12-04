Несколько стран объявили о бойкоте «Евровидения-2026»

СМИ сообщили о том, что несколько стран собираются бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение» в 2026 году из-за допуска Израиля. Об этом сообщает France24.

© Eurovision

Отмечается, что о бойкоте уже заявили власти Испании, Ирландии, Нидерландов и Словении. Такое решение было принято после того, как Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза (EBU) приняла решение допустить до конкурса Израиль. Кроме того, все эти страны ранее выступали за запрет допуска для израильской команды из-за боевых действий в секторе Газа.

Помимо этого, вещатели в этих странах отказались от трансляции самого конкурса. Впрочем, свое участие в «Евровидении» уже подтвердила 31 страна, а участники из Исландии и Бельгии еще не определились по этому вопросу.

Ранее более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо против Израиля.