Стало известно, что чувствует Долина на фоне скандала

Певица Лариса Долина в пятницу, 5 декабря, выступит с обращением к публике, рассказал представитель артистки Сергей Пудовкин. Об этом пишет «СтарХит».

Журналисты заметили, что на вопрос о том, какой канал будет транслировать выступление исполнительницы, Пудовкин не посчитал нужным ответить. Он пояснил лишь, что «Вы точно это не пропустите».

По его словам, артистка физически не в состоянии была комментировать скандал с квартирой.

«Она с 22 ноября на Дальнем Востоке. Это ни для кого не секрет, ее гастрольный график есть в Интернете. А объявление приговора было 26 ноября. И с того дня начался такой информационный беспредел, пошли комментарии «специалистов», — отметил Пудовкин.

В скандале с квартирой Долиной новый поворот

Представитель Долиной подчеркнул, что объяснить ситуацию — это не мемчик в интернете запустить, для этого нужна студия, время, для этого нужен большой разговор.

«При этом Ларисе Александровне не безразлично, что происходит вокруг ее имени. Она понимает, что это для нее большой личностный и имиджевый урон. Народная артистка сама ждет момента, чтобы рассказать всей стране правду и ответить на «мемчики», которые разошлись по всему интернету», — уточнил Пудовкин.

По его оценке, возникший скандал — гигантская трагедия невероятного уровня для Долиной, для близких людей, для миллионов поклонников.