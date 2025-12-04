Волочкова заявила о планах с бойцами СВО на Новый год

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что будет отмечать новогодние праздники на сцене. Об этом она рассказала в интервью Общественной службе новостей.

Волочкова анонсировала небольшой тур по городам Подмосковья, где будет выступать для военнослужащих и семей участников специальной военной операции (СВО).

«Нужно успеть подарить сказку детям и взрослым, я сейчас занята своим гастрольным графиком, так что крайне тяжело говорить о чем-то. Не могу подставить людей и разбить надежды детей», — заявила бывшая прима Большого театра.

Также Анастасия выразила удивление тем, что россиянам досталось мало дней для отдыха в период новогодних праздников. «Жаль, что всего две недели люди смогут отдохнуть на весь год. Это ничтожно мало», — добавила она.

Ранее стало известно, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком.