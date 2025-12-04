Регину Тодоренко возмутило замечание коллеги

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

Регина призналась, что до рождения третьего ребенка считала, что является опытной мамой, а значит будет со всем легко справляться. Но на деле вышло совсем иначе. Тодоренко в статусе многодетной мамочки всего два месяца, а уже жалуется, что ужасно устала.

Огорчает Регину и то, что общество слишком требовательно к женщинам. Мол, ты и жена, и мать, и добытчица, и водитель, и домохозяйка с идеальной фигурой, всегда красивая и улыбчивая. Один из знакомых и вовсе вывел многодетную маму из себя, заявив, что она могла бы уже привести себя в форму после родов, ведь прошло два месяца.

"Чтооо? Что? Что? Я не уже, я всего два месяца назад родила третьего ребенка. У меня мир перевернулся, семейный уклад стал кардинально другим!" — не сдержала эмоций Тодоренко.

По словам Регины, за прошедшее после появления третьего сына время она успела перестроить свой рабочий график так, чтоб старшим детям уделять достаточно времени, водить их на гимнастику и на скалолазание, а также кормить малыша грудью днем и ночью, страдая от недосыпов. Не забывает ведущая и о муже, Владу Топалову раз в неделю она устраивает свидания. Каким-то образом Тодоренко смогла провести 17 съемок, подготовить интервью и фотосессию для крупного издания.