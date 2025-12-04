Стало известно, как сейчас живет актриса Ирина Селезнева

СМИ рассказали о том, как сегодня живет актриса Ирина Селезнева, которая в 2009 году ушла со сцены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

© кадр из фильма «Московские каникулы»

Как сообщает издание, в детстве Селезнева серьезно занималась плаванием, но к 10 годам получила звание мастера спорта, приняла участие в соревнованиях в составе олимпийской сборной, после чего оставила спорт. Тогда-то будущая актриса и записалась в театральную студию.

После учебы в ЛГИТМиК Селезнева выступала на сцене в БДТ им. М. Горького и ленинградского Малого драматического театра, а после добралась и до ролей в кино. Но с 2009 года актриса стала отказываться от ролей и полностью ушла со сцены. Как сообщает издание, на это мог повлиять ее второй муж Уилфред, с которым Селезнева уже более двадцати лет проживает в Великобритании.

Все это время супруги занимаются гостиничным бизнесом, а главным увлечением пары стали путешествия. При этом сама Селезнева признается, что ни о чем не сожалеет.