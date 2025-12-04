Киркоров сделал заявление о Пугачевой

Филипп Киркоров высказался об Алле Пугачевой во время вручения премии «Итоги года Яндекс Музыки». Об этом сообщает Super.ru.

Вручая награду в номинации «Артист года» Киркоров вспомнил о том, что раньше Пугачева была «певицей номер один». Зал встретил это заявление одобрительными овациями.

«Тогда еще не было ни стримингов, ни музыкальных платформ, ни рейтингов, была только одна певица номер один — и вы понимаете, о ком я говорю. Это была Алла Пугачева», — заявил он.

Ранее стало известно, что Пугачева может потерять права на бренд «Алла Борисовна».