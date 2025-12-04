В скандале с квартирой Долиной новый поворот

Верховный суд РФ привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к спору вокруг продажи ее квартиры, пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Накануне стало известно, что вторник, 2 декабря, Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи квартиры Долиной недействительной.

«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней», — говорится в документах.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что дело об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры Долиной скорее всего направят на новое рассмотрение.

Юрист уточнил, что законодательство четко прописывает все процедуры, связанные с основаниями и последствиями признания сделки недействительной.