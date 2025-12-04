Прохор Шаляпин подхватил стыдную болезнь от поклонницы в возрасте

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в новом интервью откровенно рассказал о личной жизни. Как известно, смерть последней жены сильно подкосила звезду. Но Прохор быстро оправился и вновь стал мелькать на ТВ и в соцсетях. Сейчас официально Шаляпин ни с кем не встречается, но вниманием женщин не обделен.

Артист признался, что пока серьезных отношений у него нет, но своих подружек он обязательно водит к врачу, чтобы вместе проверить здоровье.

"Я говорю: "А давай вместе сходим, сдадим анализы, у меня там скидки". Ну, а что? Жизнь такая. Сколько всякой заразы ходит", — признался Шаляпин в интервью Олегу Абакумову.

По словам Прохора, он недавно подцепил очень неприятную болезнь, о которой многие стесняются говорить. "Я вот поцеловал одну, а у меня герпес возник сразу. Вот тебе и поцелуй в щечку, безобидный. Еще понимал: "Она больная! Че ты ее будешь целовать?" Неудобно просто — она немножко в годах. Поэтому смотрите внимательнее, кого целуете", — рассказал артист.

При этом вскочивший на губе герпес ничуть не портит внешний вид Шаляпина. Прохор прекрасно выглядит и буквально светится. Артист с гордостью признался, что он пока не пользуется услугами косметологов.