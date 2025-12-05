Концерт Глеба Самойлова в Казахстане закончился скандалом

Очередной концерт экс-лидера рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова закончился скандалом. На этот раз - в Алма-Ате.

© Российская Газета

Как пишет Baza, публикуя подтверждающее видео, Самойлов выглядел нетрезвым и шатался. И вдобавок странно пел.

Отмечается, что многие поклонники оказались разочарованы и требуют вернуть деньги.

Представители Самойлова тем не менее утверждают, что все дело в "меланхолично-романтическом образе" артиста.

Глеб Самойлов отменил концерт в последний момент

Напомним, похожая история случилась с Самойловым в прошлом году в Красноярске. Тогда администратор певца сослался на возраст Самойлова. 55-летний Глеб Самойлов - младший брат Вадима Самойлова, которому 61.