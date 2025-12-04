Дочь Глюкозы ray! сделала неожиданное заявление о Седоковой

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом ray!, призналась, что не знает, кто такая Анна Седокова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время премии «Итоги года Яндекс Музыки» ray! заявила, что не знает, кто такая Анна Седокова. Такое признание она сделала в разговоре с журналистами, которые процитировали совет Седоковой съезжать от родителей в 18 лет.

Впрочем, артистка все равно поддержала этот совет Седоковой.

«Я считаю, что до тридцати задерживаться не стоит, но и встать на ноги нужно. Мне вот исполнилось 18, надеюсь съехать лет в 20. Нужно иметь финансы, плюс я в индустрии, где тяжело. Да и передвигаться по городу одной сложно — узнают», — заявила она.

Ранее Глюкоза рассказала о реакции ее мужа на новый имидж.