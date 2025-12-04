Стас Барецкий заявил о родстве с Ларисой Долиной

Шоумен Стас Барецкий назвал себя сыном певицы Ларисы Долиной и певца Бориса Моисеева и заявил о планах на наследство. Об этом рассказал «Царьград».

В конце ноября кассационный суд признал законными решения двух других судов вернуть Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Сообщалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли мошенникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

Квартиру певицы купила 34-летняя Полина Лурье. Позже суд удовлетворил исковые требования об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд установил, что Долина не осознавала своих действий. Певицу начали активно критиковать в соцсетях, в том числе и некоторые знаменитости.

«Не тявкайте на Ларису Александровну. Так как я сейчас подал прошение в суд, <…> я хочу, чтобы меня определили как наследника, и претендовать также на эту недвижимость. Поэтому всем, кто что-то тявкает, вякает, <…> - закройте рты», - обратился Барецкий к критикам.

По данным «Царьграда», шоумен заявил, что «всегда знал» о родстве с Долиной. Он утверждает, что был зачат, когда обоим родителям было по 16 лет.