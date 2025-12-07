Секс-символ 90-х потерял все: как сейчас выглядит Влад Сташевский

Российский певец Влад Сташевский в 90-е годы был одним из самых популярных исполнителей в стране. За артистом бегали толпы фанаток, а страницы бульварных СМИ пестрели новостями о его любовных похождениях. Сташевский давал концерты на лучших площадках страны, получая за свои выступления огромные гонорары. Но слава певца оказалась недолгой. В нулевые он начал стремительно терять популярность, и к концу десятилетия полностью исчез с российской сцены.

Влад Сташевский (настоящее имя Владислав Твердохлебов) родился 19 января 1974 года в Молдавии, в Тирасполе. В детстве будущий исполнитель увлекался не только музыкой, но и легкой атлетикой. Особой страстью юноши были прыжки с парашютом.

После выпуска из школы Влад поступил в суворовское училище, но уже через месяц был отчислен из-за драки с другими курсантами. Сташевский продолжил образование в торгово-коммерческом колледже в Москве, где стал участником студенческого ансамбля. В 1993 году он вместе с одногруппниками отмечал сдачу сессии в клубе «Мастер». За кулисами стоял рояль, и Влад решил блеснуть перед друзьями своими музыкальными способностями. По счастливой случайности в это время там находился знаменитый продюсер Юрий Айзеншпис, который приметил талантливого парня и взял у него номер телефона. Уже через неделю после судьбоносной встречи Влад записал на студии первую песню «Дороги, по которым мы идем». Так началось восхождение Сташевского на музыкальный Олимп.

В течение 5 лет артист записал пять студийных альбомов, снял несколько клипов, стал обладателем премий «Золотой граммофон» и «100-пудовый хит». Певец гордо носил звание секс-символа российской сцены и казалось, что его блестящая карьера продлится вечно. В 1997 году Влад познакомился с дочерью бывшего генерального директора спорткомплекса «Лужники» Ольгой Алешиной. Бурный роман закончился грандиозной свадьбой. Среди приглашенных гостей были певец Иосиф Кобзон, дизайнер Валентин Юдашкин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который впоследствии стал крестным отцом сыну пары.

Вскоре Ольга стала давить на мужа, чтобы он расстался с Айзеншписом. Певец также сменил амплуа романтического героя на более серьезный и даже философский образ. Такая резкая перемена оттолкнула от Влада многочисленных поклонников и он быстро начал терять популярность. Между Сташевским и Алешиной все чаще стали возникать разногласия, и в 2002 году они развелись. Супруга также запретила исполнителю общаться с сыном Даниилом. Наладить отношения с наследником артисту удалось только через 20 лет.

Крах музыкальной карьеры и развод повлияли на эмоциональное состояние певца. Главный красавец российской эстрады нашел утешение на дне стакана. Пережить неудачи Сташевскому помогла психолог Ирина Мигуля, ставшая второй женой артиста.

В 2010-е Влад практически полностью прекратил концертную деятельность. Он работал на своего родственника в фирме «ООО Волна-М», которая занималась обработкой отходов. После ликвидации компании певец вновь стал давать концерты и принимать участие в телепроектах. В разные годы он становился героем таких телешоу, как «Суперстар! Возвращение», «Маска» и «Аватар».

Как сейчас выглядит один из самых популярных исполнителей 90-х Влад Сташевский — смотрите в галерее «Рамблера».