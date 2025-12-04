Многодетный отец и успешный комик: жизнь Демиса Карибидиса

Телепроекты ТНТ сделали комика Демиса Карибиса известным, однако даже те, кто не смотрели Comedy Club, знают комика. Но так ли счастлив комик в личной жизни? В день 43-летия артиста Starhit рассказал его историю.

Успех в КВН и сравнения с Галустяном

Демис Карбидис родился 4 декабря 1982 года в Тбилиси. За пару лет до распада СССР он перебрался с семьей в Грецию, но позднее обосновался с близкими в Геленджике. С происхождением его имени связана история — комик назвали Демьяном в честь деда, но тетя решила, что имя слишком старомодное, и записала его иначе.

«А дед ждал очень внука, которого назовут в честь него. И вот ему привезли метрику, он минут 10 на нее смотрел, но не нашел Демьяна. И дед встал в оппозицию, на всех обиделся, лег на диван и оставался там неделю, ни с кем не разговаривая. Как это все растаяло? Пошли в церковь, меня крестили, он услышал, что как Демьяна, и все нормализовалось. Потом я жил с этим именем 35 лет, а затем пошел и поменял паспорт», — рассказывал Карибидис.

Демис был послушным и спокойным ребенком, но поскольку часто переезжал, учился на разных языках — это влияло на успеваемость. Становление личности артиста произошло уже в Геленджике, а вот на творчество больше повлиял Сочи: там Карибидис поступил в университет сервиса и туризма и начал играть в КВН.

Артист блистал в командах «Руссо Туристо», «Краснодарский проспект» и «БАК», в составе последней войдя в Высшую лигу, дважды завоевав «Президентский КиВиН» и получив «Большой КиВиН в золотом». При этом сперва юмориста не воспринимали всерьез и сравнивали с комиком Михаилом Галустяном. Иногда это даже было проблемой для Карибидиса.

«Когда играл в регионе, меня не хотели даже подпускать к кавээновской сцене, говорили, что я слишком похож на Галустяна», — вспоминал артист.

Comedy Club и съемки

Еще в 1996 году Карибидис познакомился с Гариком Мартиросяном. Капитан «Новых армян» стал для Демиса иконой юмора. Они сразу подружились, а благодаря советам Гарика артист вышел на новый уровень.

«И при знакомстве с Гариком у меня не было целей, чтобы меня куда-то взяли, например, в тот же Comedy. Потому что я был убежден играть в КВН до конца, пока не заберу медаль и не повешу себе ее на шею, то есть я шел в этом направлении», — рассказывал Демис.

Впрочем, Карибидис все же закрепился в Comedy Club, а Мартиросян постепенно исчез из шоу. Демис отмечал, что Гарик «честно остановился», почувствовав, что то, что он говорит со сцены — «не смешно». Сам комик тоже развивался — изначально он приезжал на съемки раз в месяц, записывал 8-10 номеров, но в эфир попадала лишь пара. Это злило Карибидиса, и он заставлял себя придумывать заново, менять персонажей, искать свежие идеи.

Кроме Comedy юмориста увлекали съемки в кино и на ТВ. Например, он засветился в роли милиционера в «Наша Russia», сыграл в сериалах «Реальные пацаны» и «Универ», появился в качестве главного героя в фильме «Отпуск». Для последней картины Карибидис был еще и сценаристом.

«Я давно интересовался профессиональным кино, но, как правило, отказывался от всех предложений по съемкам, которые мне делали. Я отвергал где-то 80% проектов, потому что сталкивался с поверхностным отношением к моему творчеству. То, что люди видели в передачах Comedy Club, то же они пытались перенести и на экран. А тут я увидел то, что мне близко, то, что я могу раскрыть и показать зрителям по-другому», — рассказывал артист.

Карибидис не остановился и стал сценаристом российско-индийского проекта «Королек моей любви», где он также сыграл ключевую роль. Комику удалось не только реализовать идею, но и посетить Болливуд.

История любви и четверо детей

В 2010 году Демис был уже достаточно богат и успешен, а вот в личной жизни у него не складывалось. Будущую супругу Пелагею артист увидел на снимке знакомых из Сочи. Он сразу же выпросил номер и позвонил — девушка попросила больше с ней не связываться. Это лишь раззадорило комика, однако общаться было не так просто — Пелагея тогда жила в Германии.

«Где-то месяц прошел, когда я передала это через знакомых. Но я долго, конечно, мучила Демиса, и теперь он мне мстит по жизни», — шутила супруга Карибидиса.

Через год переписок и звонков через интернет Карибидис понял, что момент настал. Он соврал, что уехал на корпоратив в Подмосковье, а сам полетел в Франкфурт, где арендовал автомобиль.

«По дороге в Штутгарт звонил ей, говорил, что еду, а она смеялась, думала, шучу», — вспоминал Демис.

Влюбленные еще долго общались, а после Пелагея перебралась в Сочи и устроилась на работу в отель. Поженились они спустя полтора года после знакомства. Вскоре у супругов появились дочери София и Дорофея, а когда Пелагея забеременела в третий раз, то до последнего скрывала от мужа, что у него будет сын.

«Я был уверен, что будет девочка, и когда увидел, что у ребенка, помимо пуповины, что-то еще свисает, я вообще не понял, что происходит. Пелагея мне говорит: "Иди, сына забирай". Я отвечаю, что это вообще не смешно. А потом мне отдали мальчика. Через два часа должно было быть совещание, но тут мне позвонил Харламов, сказал, что все уже готово, и меня ждут на празднование рождения сына», — делился шоумен.

Демис признавался, что дети сделали его самым счастливым человеком на свете. Однако на троих наследниках пара не остановилась: уже в 2021 году Пелагея родила еще одну дочь. И хотя, глядя на выступления Демиса в паре с Мариной Кравец поклонники порой допускают мысль о возможном романе юмористов, большинству очевидно, что жена стала главной и единственной любовью Карибидиса.