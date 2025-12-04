Директор Киркорова публично извинился перед блогером, пострадавшем в драке

Накануне на торжественном открытии ГУМ-катка между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем произошло недопонимание, которое переросло в драку. Сегодня в личном блоге пострадавшего и избитого инфлюенсера появилось видеообращение от Ситника, который публично извинился перед ним.

Максим Ситник отметил, что искренне не хотел создавать столько шума вокруг этой ситуации, и попросил прощения у Суада Муратовича.

«Я как мужчина приношу свои извинения перед Суадом за то, что распустил руки, где-то отреагировал неправильно. Это жизнь, с каждым бывает. Это не потому, что я проявляю слабость, я проявляю своё мужество. Я хочу принести извинения всем тем, кого я как-то задел. Я извиняюсь за то, что был неправ», — сказал концертный директор.

Известно, что Максим Сытник и Суад Муратович договорились о личной встрече, чтобы уладить нашумевший конфликт.

«Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что моё имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война», — делился пострадавший блогер в беседе с 360.ru.

Напомним, что, по словам Муратовича, он находился на открытии катка у ГУМа вместе с подругой. Увидев Киркорова с командой, они хотели попросить автограф и сделать совместное фото. Блогер назвал Киркорова «сладким», что очень возмутило Ситника, который после этого не смог сдержать своих эмоций и набросился на Суада.

