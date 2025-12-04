Отказ от Голливуда и рождение дочери: как живет Софья Зайка

Актриса Софья Зайка продолжает активно заниматься творчеством. Издание News.ru рассказало о личной жизни и будущих проектах артистки.

Зайка, родившаяся 24 января 1994 года в Новосибирске, завершила обучение в НГТУ и приняла участие в более чем 30 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Тайны госпожи Кирсановой», «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Холоп».

В 2023 году ее личная жизнь обогатилась: она связала себя узами брака со звукорежиссером Михаилом Серебряковым, с которым судьба свела ее на съемках фильма «Искренне Ваша». В июне 2025 года Зайка и Михаил стали родителями дочери, которую назвали Надежда.

Для участия в проекте «Фитнес» актриса Зайка сбросила 20 килограммов, но позже набрала вес обратно. Она отметила, что готова снова худеть для роли, но теперь более постепенно. Зайка не стремится в Голливуд, отдавая предпочтение развитию российского кинематографа.

В 2025 году на экраны вышел фильм «Притворись моим мужем», где она сыграла одну из главных ролей. Вскоре зрители смогут увидеть её в «Холопе-3» и «Чебурашке-2».