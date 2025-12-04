«Просто супер»: певица Margo о скандале с Долиной и словах Седоковой

Певица Margo (Марго Овсянникова) согласилась с высказыванием своей коллеги Анны Седоковой о том, что детям стоит покидать родительский дом в 18 лет, а также назвала «суперскими» мемы по поводу ситуации с квартирой Ларисы Долиной. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее Анна Седокова публично заявляла, что придерживается позиции, что совершеннолетние дети должны быть самостоятельными и им стоит отселиться от родителей и не жить «по законам других людей».

По словам Margo, она съехала от родителей в 16 лет и уверена, «что это круто».

«Как только понимаешь, что можешь подрабатывать, нужно быть самостоятельной. Мне было в кайф: я училась, работала и чувствовала, что могу», — отметила певица.

При этом артистка прокомментировала и скандал, в центре которого оказалась Лариса Долина, признав, что не знает всех нюансов этой истории.

«Думаю, это юристы должны разбираться. Но вот эти мемчики — это просто супер! Не знаю, насколько они нравятся Ларисе Долиной, но я обожаю этот хейт. Очень люблю смотреть эти приколы», — призналась она.

Ранее Долина продала квартиру в центре Москвы, после чего заявила, что стала жертвой мошеннических действий и потребовала через суд признать сделку недействительной. Суд встал на сторону певицы, но обязанность компенсировать покупателю уплаченные деньги на нее возложена не была. Это решение вызвало широкий общественный резонанс, и на Долину обрушилась волна критики.