Бывшим госслужащим-коррупционерам необходимо запретить «отмывать» свою репутацию, используя специальную военную операцию (СВО). Об этом заявила певица Виктория Цыганова в беседе с «Царьградом».

Таким образом она прокомментировала действия бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина, который в 2024 году был уличен во взятке, после чего изъявил желание поехать в зону проведения СВО. Однако к концу 2025 года Дробинин передумал отдавать долг Родине.

«Давно уже назрело решение запретить бывшим госслужащим-коррупционерам отмываться через СВО, потому что все эти новости — какой-то сплошной позор», — прокомментировала эту ситуацию Цыганова.

Ранее также сообщалось, что Дробинин захотел обелиться за взяточничество новой взяткой. Обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская сравнила такую схему с сюжетом, которому позавидовал бы писатель Николай Гоголь. По ее мнению, право отправки на СВО некоторые люди должны еще заслужить.