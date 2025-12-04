«На стадии депрессии»: Караулова рассказала о планах на Новый год

Певица Юлианна Караулова поделилась своими планами на Новый год. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», в беседе с журналистами она призналась, что хочет улететь на отдых, но цены «кусаются».

По словам Карауловой, через 10 минут после боя курантов она поедет работать. Артистка планировала улететь отдохнуть на праздничных каникулах, но ужаснулась, когда открыла сайт с авиабилетами.

«Это что такое вообще?! Неадекватные. Я пока на стадии депрессии, поэтому еще ничего не покупала. Сама жду (из подарков — прим. ред.) пощады от Деда Мороза и Нового года», — сказала артистка.

Ранее Караулова рассказывала, что в новом году хочет продолжать «балансировать, совмещать материнство, работу, путешествия и отдых». Кроме того, в 2026 году она планирует приобрести загородный дом — певица считает, что он будет логическим результатом ее упорной работы и творчества.