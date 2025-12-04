Мошенники использовали Козловского для обмана россиян

Актер Данила Козловский в Telegram-канале предупредил поклонников, что мошенники пытаются обмануть людей от его имени.

«По некоторым Telegram-каналам летит реклама какой-то финансовой схемы якобы с моей рекомендацией. Это скам и мошенничество!» — заявил артист.

Козловский уверил, что не участвует ни в каких «мутных» инвестиционных или финансовых проектах. Он также опроверг слух, что предлагает участвовать в подобных схемах. Актер призвал поклонников остерегаться мошенников, а также беречь себя и своих близких.

В декабре издание Super рассказало, что мошенники создали новую схему обмана людей и использовали в ней мать Дмитрия Нагиева Людмилу, которой уже не стало.

По данным издания, аферисты отправляют людям фишинговую рассылку якобы от имени популярных маркетплейсов. Пользователи получили сообщения о «задержании матери популярного российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева, которая заработала деньги на маркетплейсе благодаря специальной акции». Матери звезды не стало в 2015 году.

В сообщения мошенники прикрепляют ссылку на эту «акцию». Отмечается, что переход по ней может привести к потере личных данных и средств.