Долина впервые прокомментирует скандал вокруг продажи ее квартиры

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментирует скандал, связанный с продажей и возвращением ее квартиры. Об этом концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил в беседе с Popcake.

По словам Пудовкина, ранее у исполнительницы не было возможности высказаться о ситуации из-за плотного графика. Представитель Долиной сообщил, что артистка сделает заявление 5 декабря.

«Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений», — добавил Пудовкин.

Долина стала жертвой мошенничества с недвижимостью в августе 2024 года. Действуя по указке злоумышленников, певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам. Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул исполнительнице недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что главной ошибкой команды юристов Долиной в деле с мошенничеством стало отсутствие публичных комментариев. Они должны были «вступить в бой» за исполнительницу, но не стали делать никаких заявлений, отметил Добровинский.