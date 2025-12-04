Жизнь Анны Фроловцевой: смерть мужа, тяжелая болезнь и поддержка СВО

Анна Фроловцева, заслуженная артистка России, известна благодаря сериалу «Воронины». О том, как сложилась ее жизнь, рассказало издание News.ru.

Фроловцева появилась на свет 30 августа 1948 года. Она завершила обучение в Щепкинском училище и начала свою карьеру в Челябинском театре драмы. Позже она вернулась в столицу. В ее творческом портфолио значатся такие известные постановки, как «Золотой теленок» и «Вокзал для двоих».

В возрасте 60 лет актриса Анна Фроловцева обрела популярность благодаря роли в сериале «Воронины». Ее сын Денис, следуя семейной традиции, стал врачом, как и его отец. В 2008 году Юрий Кузьменко, супруг актрисы, ушел из жизни, и она нашла утешение в работе. В августе 2023 года СМИ сообщили об онкологическом диагнозе артистки. Фроловцева попросила не интересоваться ее личной жизнью.

Актриса выразила свою поддержку спецоперации и заявила о готовности помогать российским военным. В интервью, данном Светлане Баласанян, она отметила: «Я уверена, что мы правы».

В настоящее время Анна продолжает свою карьеру в театре, но пока не снималась в новых кинопроектах.