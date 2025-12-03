Алексей Глызин узнал результат ДНК-теста на отцовство

71-летний Алексей Глызин узнал результаты ДНК-теста, который должен был подтвердить или опровергнуть родство с женщиной, утверждавшей, что является его дочерью. Эксперт программы «ДНК» накануне вскрыл конверт и зачитал заключение.

© Super.ru

«Вероятность того, что мать, Анна, сказала вам правду и что ваш родной по крови отец — Алексей Глызин, составляет 99,9 процента», — сообщил специалист.

Анна не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Я же говорила, что не сомневалась — он мой папа! Я всегда чувствовала это! Я не какая-то самозванка, я совершенно другой человек. Вы просто не знаете меня», — сказала она.

По словам Анны, её мать — Татьяна Спасеннова — познакомилась с артистом в 1974 году, и их отношения длились около пяти лет. Роман прекратился, когда женщина была беременна. Анна ранее уже пыталась связаться с отцом.

Алексей Глызин — советский и российский певец, бывший солист ВИА «Весёлые ребята». Ранее он был женат дважды, в браках у него родились два сына — Алексей и Игорь.