Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» ответила на обвинения в постановке на шоу

Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Алена Орлова прокомментировала слова экс-ведущего программы Сергея Сафронова — ранее тот заявил, что ни разу не видел на передаче людей с настоящими сверхъестественными способностями. Об этом сообщает «Абзац».

Как заявил Сафронов, все участники «Битвы экстрасенсов» были актерами без каких-либо сверхъестественных способностей. По словам Орловой, Сафронов сделал такое заявление «из-за переизбыточности».

«Я думаю, что все наслоилось. Вы знаете, бывает, отравление, интоксикация произошла у человека, потому что он столько через себя вот этого пропустил, пересмотрел, случилась переизбыточность. Это точно так же, как изначально почитать что-то действительно интересное, потом начитаться всякой ерунды на эту же тему и сказать, что в итоге все ерунда. Он забыл, для чего он сам начинал», – считает Орлова.

Помимо этого она также добавила, что в мире очень мало экстрасенсов, а задания на шоу не всегда соответствовали направлениям участников. Кроме того, Орлова также заявила, что изначально на шоу никогда не велась речь о деньгах или гонорарах. По ее словам, шоу проводилось исключительно ради изучения паранормальных явлений, но после «Битву экстрасенсов» стали театрализировать ради рейтингов.

«Программа набирает рейтинговые обороты, она становится популярной, и с ней расставаться обидно. Она сама по себе очень интересная, чудесная, и людям все это очень любопытно. Поэтому надо было усложнять и усложнять, задания должны были становиться все более жуткими, кровожадными, токсичными, а люди – все более эпатажными и нарядными», – добавила она.

Ранее бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что участники шоу не увидели у него рак.