Любовь Успенская рассказала, как создает новогоднее настроение

Певица Любовь Успенская рассказала, что Новый год с детства является ее любимым праздником. Однако в последние годы, по словам артистки, ей становится все сложнее создавать новогоднее настроение.

В беседе с Общественной Службой новостей она призналась, что самое главное для нее – провести праздник рядом со своей дочерью Татьяной Плаксиной.

«Мой ребенок — самое главное для меня, — подчеркнула певица. — Перед Новым годом у меня будет много выступлений, но сам праздник я проведу дома с родными».

Также Успенская рассказала, что во второй половине декабря начинает украшать дом, а главным элементом декора становится новогодняя елка. Все это помогает создать праздничное настроение, что, однако, с каждым годом дается все сложнее, добавила звезда. При этом она подчеркнула, что с детства среди всех праздников больше всего любит именно Новый год.

«Но становишься старше, и этой новогодней сказки все меньше и меньше», — заключила певица.

До этого певица, народная артистка России Надежда Бабкина также назвала Новый год своим любимым праздником. Она призналась, что старается всегда отмечать его в кругу семьи, а также самостоятельно «стряпать» все блюда для праздничного стола, среди которых особенно важны сельдь под шубой, оливье, запеченное мясо и десерты.