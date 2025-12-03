Кудрявцевой придется заплатить соседям

Соседи телеведущей Леры Кудрявцевой подали на нее в суд, потому что та затопила их квартиру. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В результате Пресненский суд Москвы взыскал с Кудрявцевой 463 тысячи рублей в пользу страховой компании соседей. Кроме того, телеведущей предстоит возместить расходы на государственную пошлину и услуги нотариуса.

«Суд постановил взыскать с Кудрявцевой В.Л. в пользу АО “АльфаСтрахование” сумму ущерба в размере 463 446 рублей, расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы», — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается. что иск был удовлетворен по принципу суброгации — право о требовании компенсации теперь перешло от потерпевшего к страховой компании.

