Мэтр российской эстрады и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. После концерта Николаева в Екатеринбурге 23-летняя начинающая певица решила дождаться исполнителя у служебного входа и передала ему диск со своими песнями.

Но композитор не спешил звонить талантливой артистке. Второй раз они встретились, когда Юлия прилетела на конкурс "Народный артист" в Москву. Но и тут ей не улыбнулась удача. Уезжая из столицы, девушка сама позвонила Николаеву, а он в ответ предложил встретиться.

Через полгода у Проскуряковой и Николаева случился первый поцелуй. А вскоре после этого события влюбленные стали жить вместе. Но притирка в быту давалась и Юлии, и Игорю с трудом. Они часто ссорились, а молодая артистка воспринимала каждое разногласие как конец света.

"Мы ругались, расходились, я убегала. Я думаю – она так с чашечкой кофе наблюдала периодически за нами, за нашими конфликтами. Ты знаешь же, когда в отношениях тебе кажется, что все ужасно. Все – это навсегда, мы сейчас расходимся, и это навсегда", — призналась Проскурякова в интервью Лауре Джугелия.

Теперь актриса оправдывается, мол, никогда ни с кем не жила до Николаева, а тут мужчина, первые серьезные отношения. По словам Юлии, Игорь долгое время считал, что она с ним из корыстных соображений.

"И, конечно, у нас были стычки. "Молоденькая, младше меня — что хочет? Вот люблю ее, но она ведь что-то хочет", — он до конца не верил, а меня это очень обижало. Ведь я из хорошей любящей семьи… Я была уверена, что даже если замуж выйду за президента, дома он пусть будет мужчина, но мусор выносит… Мне дома звезду не надо!" — рассказала Проскурякова.

Осенью 2010 года Игорь и Юлия сыграли свадьбу. Сейчас они живут душа в душу и воспитывают 10-летнюю дочь Веронику.