Работникам Долиной сказали быть готовыми к задержкам зарплат

Певица Лариса Долина столкнулась с волной хейта из-за ситуации с квартирой. Суд вернул певице недвижимость, которую она продала Полине Лурье после общения с мошенниками. При этом покупательница осталась без жилья и 112 млн рублей.

Общественность встала на сторону пострадавшей москвички. Кроме того, этот скандал может отразиться на бизнесе исполнительницы. По информации Telegram-канала Свита Короля, проблемы грозят академии звезды.

Одна из работниц Долиной рассказала, что в отношении компаний певицы уже скоро могут начаться проверки. Это, в свою очередь, грозит заморозкой счетов, из-за чего сотрудники академии, вероятно, не получат свои зарплаты в срок.

Вассерман вмешался в скандал с Долиной

«Конкретики никакой нет, но говорят, что на время могут заблокировать счета. Тогда мы останемся без зарплаты. Нехорошо это все, но что поделать, потерпим. Я уверена, что после Нового года все забудут про эту историю. Еще и извиняться перед Ларисой Александровной будут», — заявила собеседница Telegram-канала.

Адвокат Александр Добровинский не смог обойти стороной тему критики в отношении Ларисы Долиной. Он назвал главную ошибку, которую допустила команда певица в деле с мошенничеством.