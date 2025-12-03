Наталья Фриске вышла замуж

Младшая сестра Жанны Фриске сообщила, что вышла замуж. Долгое время Наталья не состояла в отношениях и о новом романе не объявляла. Новость оказалась неожиданной не только для поклонников артистки, но и для родителей. По словам Фриске, о её намерениях не знал никто.

«Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего её ожидала. В жизни бывают моменты, когда всё происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек — надёжный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлива!», — поделилась Наталья.

Кроме того, Фриске отметила, что теперь и у её дочери — трёхлетней Луны — появился «любящий папа». По словам артистки, неожиданная встреча с теперь уже её супругом — «подарок» в том числе и для наследницы.

Напомним, Наталья воспитывает дочь Луну одна. Девочка появилась на свет благодаря процедуре ЭКО в 2022 году. Отец ребёнка не участвует в её жизни — пара рассталась ещё во время беременности артистки.