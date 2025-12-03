«Подсела, короче»: Дана Борисова призналась, что не может слезть с «Оземпика»

Популярная телеведущая Дана Борисова больше боится нарушать свой режим питания, поскольку начала делать уколы «Оземпика». Об этом знаменитость рассказала журналистам.

© Вечерняя Москва

— Я делаю перерывы. Когда понимаю, что начался набор веса, то снова ставлю уколы. Но теперь мне гораздо проще соблюдать диеты, вернее, я их особо не соблюдаю и ем, что хочу, потому что препарат позволяет быстро снизить вес после набора. Подсела я на «Оземпик», короче. Есть свои побочки, конечно, но это зависит от организма, поэтому без консультации врача я никому не рекомендую начинать курс, — призналась звезда.

Борисова также добавила, что теперь позволяет себе есть все, что хочет и питается без ограничений. Однако телеведущая, по ее словам, полностью убрала из рациона газированные и спиртные напитки, сообщает Общественная Служба Новостей.

Отечественный аналог препарата для похудения «Оземпик», который ушел из России, в сентябре создали российские производители. Лекарство также имеет семаглутид, который лечит сахарный диабет и ожирение, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Препараты семаглутид («Оземпик») и другие агонисты рецептора GLP-1, известные как средства для снижения веса и терапии диабета, могут напрямую защищать печень от последствий употребления алкоголя, заявили исследователи Йельской школы медицины.