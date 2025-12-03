Жених Анфисы Чеховой вышел в свет с бывшей женой

Жених Анфисы Чеховой Александр Златопольский неожиданно вышел в свет не со своей возлюбленной, а с бывшей женой — актрисой и сценаристом Натальей Донской, сообщает «Звездач».

Таким образом мужчина коротает время, пока невеста занята. Анфиса Александра, как выяснилось, не ревнует.

«Мы все дружим и дружим прекрасно. В хороших отношениях, Анфиса не ревнует. Я больше ревную, чем она. Я без повода ревную. Просто у меня особенность такая», — поделился Златопольский и признался, что регистрация брака может состояться в ближайшее время.

«Мы хотим весной сыграть свадьбу, весной или летом. Но есть такое предположение, что статус мужа и жены будет чуточку раньше. Ничего больше не скажу», — рассказал Александр на премьере сериала «Золотое дно 2».

К слову, бывший муж и жених Анфисы Чеховой тоже поддерживают контакт. Знаменитость признавалась, что её бывший муж и нынешний избранник не просто общаются, а искренне дружат: вместе гуляют с детьми, ходят в хинкальную и даже встречаются без неё.

