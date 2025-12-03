SHAMAN заметили без обручального кольца на пальце

Всего месяц назад певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) обрел новый семейный статус, женившись на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. С тех пор артист не расставался с обручальным кольцом на публике, вызывая симпатию фанатов. Однако недавно привычный аксессуар внезапно исчез с его пальца, что не осталось незамеченным. Об этом стало известно URA.RU.

© Московский Комсомолец

До недавнего времени Ярослав появлялся на всех мероприятиях с классическим обручальным кольцом — лаконичным, без камней и излишеств. Поклонники не раз отмечали, что этот символ брака артисту очень к лицу.

«Почему же он его снял? Ведь мы так любим их пару: они очень красивые, яркие, интересные!», — делились переживаниями зрители после одного из концертов, тщетно пытаясь разглядеть привычное украшение на его руке.

При этом на очередном выступлении безымянный палец певца оказался пуст.

Обсудить с прессой причины исчезновения кольца Дронов не стал. После концерта артист оперативно удалился в гримерку, избегая общения с журналистами. Однако преданные фанаты спешат успокоить общественность. Они напоминают, что даже в предыдущем браке певец говорил о неудобстве украшений во время работы.