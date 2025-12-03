Ксения Бородина вместе с мужем снова улетела из России в «лето»

Ксения Бородина отказывается принимать российскую погоду. В очередной раз за этот осеннее-зимний сезон ведущая организовала себе лето — она опять улетела в теплые края.

Сегодня блогерша вышла на связь в соцсетях и рассказала, как проводит этот день. Она вместе с мужем Николаем Сердюковым наслаждается дубайским солнцем и прогулкам под пальмами.

«Первый раз я здесь в декабре и хочу сказать, какая это кайфовая погода — идеальная для моря! Конечно, я не искупалась, но Коля купался, говорит, что супер», — написала Бородина в ТГ-канале.

Сама же она не решилась окунуться вот по какой причине: «Я просто мерзлячка и не могу зайти в воду, если она не как парное молоко».

Ксения показала свежий снимок, на котором она позирует на фоне пальм в черном топе и белых шортах, демонстрируя загорелые ноги и отличную фигуру. Летний образ получился и простым, и стильным.

Публикация собрала множество комментариев от подписчиков, которые, впрочем, не скрыли своих смешанных чувств. Многие порадовались за Ксению и тут же отметили, что завидуют ей — им тоже хотелось бы сменить серые российские пейзажи на сочные дубайские.