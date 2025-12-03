Известный кинокритик рассказал о проблемах скончавшейся Качалиной

Российский кинокритик и тележурналист Александр Колбовский назвал умершую актрису Ксению Качалину «совершенно инопланетной девочкой», отметив, что в ее жизни были проблемы. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что в Москве на 55-ом году жизни скончалась четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина. Качалина являлась лауреатом премии «Кинотавр» (1992), приза «Созвездие» (1994) и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине за фильм «Над темной водой». Ее последние роли были почти 20 лет назад.

Актриса запомнилась зрителям участием в популярных проектах, среди которых — «Марш Турецкого», «Три сестры» и «Романовы: Венценосная семья».

По мнению кинокритика и тележурналиста Александра Колбовского, Качалина в начале своего творческого пути была «совершенно инопланетной девочкой с тонким голосом и странным красивым лицом, нежной, волшебной и очень талантливой». Однако, по его мнению, она «прожила не в свое время и не свою жизнь», в которой было достаточно проблем.

«Все это было так давно, какие-то подробности если и помню, то не очень хотел бы, да и не вправе о них рассказывать. А о последних ее годах я ничего не знаю», - пояснил он.

Кинокритик вспомнил о том, что однажды Качалина приехала на «Кинотавр», когда уже мало кого знала, а позже в кафе на набережной рассказывала ему грустные истории про свою жизнь: ее уже давно почти не снимали.

Ранее дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной Анна-Мария заявляла в интервью, что ее мать злоупотребляла алкоголем и неоднократно поднимала на нее руку. Она также отмечала, что стыдится своей матери и «свалила от нее в 10 лет», взяв с собой плюшевую игрушку и книгу.