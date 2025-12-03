Переезд в США, реакция на СВО и материнство: как живет Ирина Антоненко
Актриса Ирина Антоненко получила известность как победительница конкурса «Мисс Россия», снималась в кино, вела программы и участвовала в шоу «Танцы со звездами». Как сейчас складывается ее карьера и где она живет, разбиралось издание News.ru.
Карьера
Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Магдебурге в Германии, позднее вместе с родителями переехала в Екатеринбург. Учась в Уральском финансово-юридическом институте, девушка строила карьеру в модельном бизнесе. Она является «Мисс Автозвук — 2008», «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010».
После переезда в Москву в 2000-х годах, Ирина Антоненко поступила в ГИТИС и дебютировала в фильме «Фантом». В ее фильмографии около 30-ти ролей, в том числе в картинах «Кинопробы», «Корабль», «Золотая клетка», «Свадьбы не будет».
Также Антоненко попробовала себя в роли ведущей в программах «В теме» и «Агент 003», участвовала в шоу «Танцы со звездами». В 2019 году переехала жить в Лос-Анджелес. Пыталась строить карьеру в Голливуде, а в 2024 году открыла бутик цветов.
«Эта идея пришла ко мне год назад. В то время я жила от проекта к проекту, были модельные съемки, иногда кино. Это тяжело психологически, финансово. И я поняла, что мне нужно срочно что-то делать», — рассказывала она поклонникам.
Отношение к спецоперации
По данным СМИ, после начала спецоперации Антоненко выступила в соцсетях с призывом к миру, подчеркнув, что «часть людей как были животными, так и хотят ими остаться».
«Мои родные — на Украине и в России, и мне больно и страшно за всех. Молюсь, чтобы настал мир», — отмечала она.
Однако сейчас в блоге Антоненко эта публикация отсутствует.
Личная жизнь
С 2011 по 2014 год актриса была замужем за бизнесменом Вячеславом Федотовым, с которым познакомилась во время съемок программы «Танцы со звездами». Однако брак распался.
Ирина Антоненко признавалась, что причиной расставания стало то, что она убедилась, что «90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью и отношения».
«Не знаю, почему мужчины это делают, но я просто поняла, что мне не нужно тратить свое время на такого человека», — заявила она.
Сейчас актриса замужем за владельцем академии тенниса в Лос-Анджелесе Стэном Козиным. В июле 2025 года она объявила о рождении дочери.
«Знакомьтесь, Делайла — наш маленький комочек счастья! Добро пожаловать в мир, милый ангелочек! Стать мамой было величайшим благословением в моей жизни», — написала Антоненко в соцсетях.
Актриса скрывала свою беременность и поделилась своим счастьем только после рождения ребенка.
Напомним, что Ирина Антоненко после завоевания титула «Мисс Россия» представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» и была лицом британского модного бренда Philipp Plein. В 2019 году она сыграла Тамару Синявскую в сериале «Магомаев».