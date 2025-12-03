Судьба Елены Дробышевой: потери, неудачный брак и слухи о зависимости сына

Артистка Елена Дробышева пошла по стопам своих знаменитых родителей и стала известной по всей России. Однако любовная история актрисы была не столь счастливой. Биографию знаменитости в день ее 61-летия вспомнил Starhit.

Актерская семья

Елена Коняева родилась в Москве 3 декабря 1964 года. Ее родители были творческими людьми: Виталий Коняев и Нина Дробышева познакомились на съемках картины «Чистое небо». Артисты казались идеальной парой, но союз распался после девяти лет совместной жизни. Несмотря на разрыв, бывшие супруги смогли сохранить дружбу. Лену преимущественно воспитывали бабушки — родители постоянно пропадали в театрах и на съемках.

«Мамы мне всегда не хватало. Я была ею одержима, все время ждала ее, спрашивала про нее. Она мне казалась настоящим ангелом, у которой все получается», — говорила Дробышева.

Коняев не исчезал из жизни дочки и пристроил ее в престижную школу с французским уклоном. Несмотря на привязанность к отцу, в 16 лет девушка все же решила сменить фамилию на мамину. Нина Дробышева тем временем вышла замуж за Вячеслава Бутенко. Этот брак тоже распался, но актриса родила в нем дочку Христину — Елена признавалась, что в детстве не особо ладила с сестрой, по после они сблизились.

Судьба привела Елену Дробышеву на театроведческий факультет ГИТИСа, который она бросила уже после первого курса. Во время обучения студентка поняла, что критик должен не ругать актеров, а наставлять и созидать. Девушка решила сама стать артисткой и поступила в Щукинское училище, хотя ее мать скептически относилась к затее.

Успехи в карьере

После получения диплома артистка присоединилась к Московскому драмтеатру имени Рубена Симонова, где худруком был ее преподаватель Евгений Симонов. После смерти худрука в 1994 году атмосфера в учреждении поменялась. Дробышева решила перейти в Театр имени Моссовета, а позднее — в Центр драматургии и режиссуры.

Широкая публика узнала об артистке по фильмам. На экране Дробышева дебютировала в 80-е годы, сыграв в картине «Встреча перед разлукой». Позднее она получила главную роль в ленте «Гулящие люди», а через некоторое время исполнила центральных героинь в проектах «Если бы знать…», «Любовь французская и русская» и «Семнадцать левых сапог».

В 00-е годы карьера продолжилась ролями в десятках сериалах: она играла как жен олигархов, так и одиноких матерей. Многие запомнили ее в «Аритмии» и «Анне Карениной» Сергея Соловьева. В последние годы Дробышеву продолжают звать в известные проекты — «Т-34», «Старое пианино», «Неверные», «Солдатская мать», «Охота».

Неудачный брак

В Щукинском училище артистка встретила драматурга Дмитрия Липскерова, который добивался ее долгими ухаживаниями. Мать Дробышевой изначально не одобряла их брак.

«Любил. Бессмысленно бился в ворота. И все это видели и понимали. Мама ее, Нина Ивановна, настолько была не в восторге от нашего с Леной брака, что даже на свадьбе умудрилась организовать небольшую заварушку. Повод был каким-то дурным: конфеты, младшая дочь… То ли она их переела, то ли наоборот», — рассказывал драматург.

По словам Липскерова, в браке всю бытовую нагрузку взяла на себя бабушка Лены, а супруги не понимали, как перестроить жизнь. Драматург ощущал себя фоном для тещи. Кроме того, дочерью она управляла — например, уговорила ее устроить мужу бойкот после предложения продать найденный на улице браслет. Спустя месяц молчания оказалось, что по неким неписаным правилам мужчина обязан отдавать найденные дамские украшения женщине. Так браслет достался Нине Ивановне.

Однако прислушивалась Дробышева к матери не только в вопросах найденных на улице драгоценностей. Однажды она отправила дочь на аборт.

«В момент, когда они принимали это решение, я притащился в ЦДЛ со своими жалкими копеечками купить жене помидоров, которые во время беременности она сильно полюбила. Зимой их продавали еле розовыми, но я свято верил, что в них остались хоть какие-то витамины…», — заявлял Липскеров.

Драматург осознал, что у них с супругой разное мировоззрение — это стало причиной разрыва.

«Пусть Дима не обижается, но этот брак был ошибкой. Спустя 11 месяцев мы развелись, и я почувствовала такое облегчение. При этом мы до сих пор общаемся», — говорила Дробышева позднее.

Новый брак и слухи о сыне

Во второй раз Елена Дробышева вышла замуж за коллегу Александра Кознова. В браке родился сын Филипп. В 90-е супруги столкнулись с тяготами бедности, что привело к ссорам и разводу. Мальчик же стал гордостью мамы: отучился на экономиста, работал во Франции, а после вернулся в Россию.

При этом в 2019 году появились слухи, что Филипп ушел из бизнеса и начал вести разгульный образ жизни, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию. Некоторые СМИ заявляли, что сын артистки лечился от наркозависимости. Семья же предпочитала не комментировать сплетни.

Позднее, в 2023 году, умерла мать Елены. Спустя два месяца из жизни ушел и ее отец. Филипп тем временем появился в студии программы «Жизнь и судьба» — никаких признаков зависимости у него не было. Внук поделился, что ухаживал за Ниной Ивановной в ее последние месяцы жизни. Сын актрисы на тот момент учился в театральном вузе.