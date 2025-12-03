Появились неожиданные подробности в деле с квартирой Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной может выиграть часть иска в Верховном суде. Полина Лурье не сдается и продолжает бороться за свои деньги. Адвокат Янита Цвик рассказала «Звездачу», что девушка подходила к сделке честно.

По словам адвоката, это дело специально передают в Верховный суд, чтобы оно стало примером для других судов. Учитывая популярность певицы и ее влиятельных защитников решение вряд ли полностью отменят, полагает собеседница.

Как указала Цвик, Скорее всего, Верховный Суд РФ отменит решения нижестоящих инстанций частично. Он применит реституцию, чтобы добросовестный покупатель не оказался в полном проигрыше. Это будет своего рода компромиссное решение, хотя следовало бы полностью аннулировать все предыдущие судебные акты и признать покупателя добросовестным, отметила Цвик.

«В его действиях нет состава преступления, и он не участвовал в схеме обмана продавца. Очень жаль, что история с певицей перевернула судебную практику с ног на голову», — отметила собеседница.

Ранее стало известно, что ВС запросил материалы дела по имущественному спору между Полиной Лурье и Ларисой Долиной. Это означает, что суд требует предоставить ему документы из нижестоящего суда. Верховный суд имеет право сделать это, если необходимо более детально изучить все обстоятельства дела. Такая ситуация возникает примерно в 5–10% случаев.