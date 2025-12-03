В чате дивизии, где служит рэпер Macan, рассказали, что сослуживцам запрещают даже смотреть на него, потому что он «этого не любит».

— На Макана не смотреть. Он не любит, когда на него смотрят. Отводите взгляд в сторону. То, что он не разговаривает ни с кем — это правда. Сказали, у него ничего не спрашивать. Они за него бояться, трясутся, — сказал один из служащих.

Его слова приводит Telegram-канал «Баррель черной икры».

28 ноября рэпер Андрей Косолапов прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву. Macan во время службы в Росгвардии будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.

При этом ранее появилась информация, что рэпер готов принимать участие в новогодних корпоративных мероприятиях. Отмечается, что исполнитель способен «появиться на любой вечеринке», если организаторы заранее оформят бронь и внесут предоплату в размере 50 процентов. На декабрь у артиста уже запланировано несколько выступлений.