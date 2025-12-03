«Сложный период»: Гордон рассказала о ссоре с Кудрявцевой

Никита Бородкин

Юрист, певица Екатерина Гордон высказалась о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», на мероприятии «ПроBeauty» знаменитость призналась, что существование их совместной группы «ЗаVисть» находится под угрозой, но ближайшее выступление состоится.

По словам Гордон, все видят, как они ругаются. Кудрявцева публикует «замысловатые высказывания психологов, что чувствует фальшь». Екатерина тем временем говорит прямо, однако не может себе это позволить в отношении подруги — она является крестной матерью ее ребенка.

«Мы просто устали. Слушайте, люди разводятся, матери на время перестают общаться с сыновьями… Да, мы переживаем сложный период с Кудрявцевой, но она остается лучшей ведущей страны! Характер — г***о, но отличный человек», — заявила Гордон.

Напомним, что слухи о разногласиях между телеведущей и артисткой появились в октябре. Гордон тогда заявила, что начинает сольную карьеру певицы. Кроме того, она опубликовала ролик с празднования дня рождения, но Кудрявцевой там не было.