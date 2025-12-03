Раскрыты новогодние заработки российских звезд

В этом году самым дорогим артистом на новогодних корпоративах будет Григорий Лепс, также на пике популярности находится Надежда Кадышева. При этом практически все звезды увеличили свои гонорары, рассказал «Комсомольской правде» промоутер и организатор праздников Сергей Лавров.

По словам промоутера, гонорар Лепса стартует от 150 тысяч евро (14 млн рублей). Сам же Лепс отметил, что в новогоднюю ночь у него уже запланировано несколько выступлений.

«Два корпоратива точно будут. Третий - под сомнением. Четвертый - не знаю, смогу ли я. Я считаю, что в Новый год нужно работать. Декабрь - хлебный месяц для артистов», - пояснил певец, при этом он отметил, что ему как-то заплатили 100 млн рублей за выступление.

На пике популярности сейчас и Надежда Кадышева и, стремясь заработать побольше денег в семейный бюджет, артистка существенно подняла свой гонорар, заметил Сергей Лавров.

«В этом году, кстати, все звезды просят почти в два раза больше, Надежда Кадышева запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25 млн рублей, а иногда и в 30 млн. Причем за эти деньги Кадышева споет буквально 3 - 4 песни, остальные хиты «Золотого кольца» исполнит ее сын Григорий», - пояснил он.

Также лидером по гонорарам остается группа «Руки Bверх!», коллектив берет от 100 до 150 тысяч евро (10 - 14 млн рублей) за корпоратив. А певица Zivert, которая из-за проблем со спиной делала паузу в карьере, подняла расценки до 15 - 25 млн рублей в зависимости от заказчика и места проведения банкета. При этом именно этим артистам выгоднее собирать «огромные площадки», а не участвовать в корпоративах, утверждает промоутер.

«Их команда арендует без помощи промоутеров дворцы спорта, продает билеты, оплачивает рекламу концерта и в итоге получает всю прибыль в свой карман. А это огромные суммы, гораздо выше тех, что они зарабатывают на корпоративах. (…) Поэтому они либо отказываются, либо значительно поднимают гонорар», - заметил Лавров.

По его словам, много работы будет и у Тани Булановой, несмотря на уход от певицы «хайпового» балета, востребован и певец Шура с гонораром от 3 до 5 млн рублей. Певица Слава просит за новогодние елки от 3,5 млн рублей. А группа «Тату» запрашивают 10 млн рублей.

Ранее популярная в 90-х Татьянам Буланова стала модной у молодежи благодаря, в том числе, и своей подтанцовке — запись выступления певицы с ней стала вирусной в социальных сетях. При этом комментаторы обратили внимание на то, что движения танцоров были слишком простыми и местами даже комичными. Однако позднее стало известно, что танцоры Булановой решили уйти от нее после 20 лет совместной работы. Представитель артистов Артур Базинян заявил, что уход Максима и Алены Алалыкиных связан с тем, что новый директор Булановой «распускал руки».