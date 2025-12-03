Дмитрий и Полина Дибровы рассказали о жизни после развода

Телеведущий Дмитрий Дибров и его бывшая жена Полина впервые после развода появились на публике вместе, сообщила «Комсомольская правда». Они рассказали о покупке квартиры для старшего сына и его жизни с отцом.

В августе адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская сообщили, что будут представлять интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе. Адвокаты подчеркнули, что в ходе дела будут руководствоваться «исключительно интересами детей» - у пары трое сыновей 15, 11 и десяти лет. Брак Дибровых был расторгнут в сентябре.

Сообщалось, что бывшие супруги купили для старшего сына квартиру в новостройке в ипотеку. Позже Дмитрий и Полина Диброва появились вместе с детьми на новогоднем шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал».

Телеведущий выразил надежду, что у его сына в следующем году будет новоселье. Дибров рассказал, что это «огромная квартира» в доме на берегу Москвы-реки.

«Вот тогда-то мы все купим плот и будем ходить по Москве-реке от Primavera, где мы хотим с Сашей, кстати, сделать этнический фестиваль. Прямо на берегу Москвы-реки!», - заявил ведущий.

По словам Диброва, он уже договорился с руководством жилого комплекса и, возможно, ему удастся организовать всероссийский фестиваль русской народной музыки.

Полина Диброва отметила, что они «подошли вплотную» к ремонту квартиры. Она подчеркнула, что старший сын сейчас живет с отцом.