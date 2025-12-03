«Помощь вылилась в горе»: какие российские актеры погибли, спасая других

Они блистали на сцене, но в конечном счете трагически погибли, спасая чью-то жизнь. «Царьград» рассказал об актерах, жизнь которых закончилась в попытках оказать помощь.

Бросился в ледяную Волгу ради друзей

Петербургский актер Георгий Киселев погиб 20 марта 2023 года в возрасте 29 лет, когда пытался спасти своих друзей, оказавшихся в ледяной воде. Трагедия произошла в Ярославской области, где он вместе с друзьями отдыхал в коттедже.

Поздним вечером компания решила отправиться в соседнюю деревню, выбрав самый короткий путь — через замерзшую реку Волгу. На вид лед казался достаточно прочным, но в центре реки внезапно проломился: в воде оказались лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат, участник коллектива Any Act Роман, из друг, музыкант Аристарх Ухтомский, а также девушка по имени Валерия.

Спасти удалось лишь Валерию — ее вытащили в первые минуты. Дмитрий и Роман утонули, а Аристарха утащило. Киселев в тот момент был на безопасном участке льда, но бросился на помощь товарищам. Георгий провел в ледяной воде около получаса. К моменту прибытия на место медиков актера уже достали из воды, но врачам так и не удалось снова запустить сердце артиста.

Погиб, помогая военным

Актер, режиссер и сценарист Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в автокатастрофе в Ярославской области, неподалеку от Ростова Великого. Артисту было 59 лет.

Пускепалис выполнял гуманитарную поездку — перевозил автомобиль, купленный для бойцов СВО. За рулем фургона был водитель ярославского театра драмы Александр Синицин. При повороте их транспортное средство неожиданно занесло на встречную полосу: сперва машина зацепила один грузовик, а после врезалась в другой.

Актер и водитель погибли на месте. Шофер встречного грузовика попал в больницу. Следователи позднее придут к выводу, что Синицын не справился с управлением.

Известная российская ведущая рассказала об опасном случае из жизни

Бросился на помощь жертвам ДТП

Актер из Москвы Егор Клинаев погиб 27 сентября 2017 года, когда пытался помочь пострадавшим в аварии на Московской кольцевой дороге. 18-летний артист стал случайным свидетелем массового ДТП и решил остановиться. Он направился к месту аварии, когда на него и еще нескольких человек внезапно наехала машина. Молодой актер скончался на месте, остальных госпитализировали.

Одной из ключевых причин инцидента стало отсутствие знака аварийной остановки — участники первой аварии должны были выставить его на дорогу, но не сделали этого. Водитель Honda, сбивший группу людей, не смог своевременно оценить обстановку: ДТП произошло ночью, в условиях плохой видимости, а двигаться по МКАДу можно со скоростью до 100 км/ч.

Актриса Ольга Баранова после написала в соцсетях, что Клинаев ворвался в ее жизнь как ураган, но также резко оставил ее.

«Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает. Пусть земля тебе будет пухом», — заявила она.

Отметим, что за свою жизнь Клинаев успел сняться в 19 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Никиты Серебрянского в телесериале «Физрук».