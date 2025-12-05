Полина Диброва объяснила, почему уехала, а детей оставила в России

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод.

© ТВ Центр

Эта история муссировалась в обществе на протяжении нескольких месяцев. В результате непубличная супруга популярного ведущего стала одной из самых узнаваемых героинь отечественного шоу-бизнеса. Полину даже позвали участвовать в реалити-шоу, съемки которого проходили в Индии. Диброва согласилась.

"Очень люблю, как это сейчас модно говорить, выходить из зоны комфорта. Для меня это действительно необычный и новый формат, потому что я в принципе не сталкивалась с тем, что где-то нужно врать. Но я понимала, куда иду, при этом избрала тактику быть собой и транслировала такую позицию до конца. Даже когда участники поделились на коалиции, и я была меж двух огней, все равно старалась всех объединить", - рассказала Полина.

Пока она была в Индии, трое ее сыновей оставались в России. Примечательно, что на время съемок Диброва оказалась без средств связи. Она призналась, что ей было непросто, она очень скучала по детям, с которыми не могла поддерживать отношения. Однако когда Полина вернулась домой, сыновья с восторгом ее встречали, передает Starhit.