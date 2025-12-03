Налоговая заблокировала счета уехавшего из России рокера

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета уехавшего после начала специальной военной операции (СВО) фронтмена группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) . Об этом пишет PostNews.

© Соцсети

Соответствующее решение было принято из-за того, что артист не погасил задолженности перед ФНС, связанные с деятельностью его ИП. Как отмечает источник, в данный момент в отношении музыканта нет открытых исполнительных производств.

Лидер «Порнофильмов» был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что осудивший СВО Котляров сохранил в России статус индивидуального предпринимателя (ИП). 13 августа музыкант предоставил сведения о регистрации ИП в Социальный фонд РФ.